Usmate Velate, investito e ucciso da auto mentre attraversa: morto Ambrogio Sala

Ambrogio Sala, sessantun anni, dirigente accompagnatore della Nuova Usmate Calcio, è la vittima del tragico incidente stradale avvenuto nelle serata di venerdì a Usmate. Un "angelo buono", così lo ricorda la società nell'accorato messaggio di cordoglio pubblicato sui social in memoria del dirigente scomparso.

Sala è stato investito da un'auto, una Ford Fiesta, pochi minuti dopo le 20 di venerdì 4 settembre, in centro a Usmate Velate, lungo Corso Italia. Il sessantunenne era da poco uscito di casa e si stava recando, a piedi, verso il campo per assistere agli allenamenti. Mentre attraversava la strada, il dramma. Subito dopo l'investimento l'uomo è stato soccorso da un'ambulanza e da un'automedica del 118 che lo ha trasferito all'ospedale di Vimercate in gravissime condizioni. Qui è deceduto poco dopo. Al volante dell'utilitaria c'era un uomo di 51 anni, di Usmate, che è risultato negativo al test alcolemico ed è stato denunciato in stato di libertà per omicidio stradale.

Gli accertamenti per far luce sulla dinamica del sinistro sono stati affidati ai carabinieri della stazione di Arcore e ai militari del Nucleo Operativo Radiomobile della compagnia di Monza.

"Sentite condoglianze alla famiglia dello storico accompagnatore della prima squadra" si legge nel messaggio di addio della squadra. E ancora - sul sito ufficiale della Asd Nuova Usmate si legge - "Tutta la società esprime profondo cordoglio per la triste circostanza. Ciao Ambrogio per sempre con noi".