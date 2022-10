Incidente tra Desio e Cesano Maderno, ambulanza si ribalta

Un'ambulanza ribaltata e mezzi in sirena per soccorrere due persone. Un incidente stradale nel pomeriggio di lunedì 17 ottobre ha coinvolto un mezzo di emergenza del 118. Il sinistro, secondo quanto al momento ricostruito, si è verificato pochi minuti prima delle 15 al confine tra Cesano Maderno e Desio.

L'impatto, in cui risulta essere stato coinvolto anche un altro mezzo oltre all'ambulanza, è avvenuto all'altezza di via per Binzago. La chiamata d'emergenza all'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza è partita alle 14.51 e sul posto sono giunte un'automedica e un'altra ambulanza che hanno prestato assistenza ai conducenti dei due veicoli che sono stati trasferiti in codice verde in ospedale. Fortunatamente nessuno ha riportato gravi conseguenze nello scontro in seguito al quale il mezzo di emergenza si è anche ribaltato.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti anche i vigili del fuoco dal distaccamento di Desio e la polizia locale. Spetterà agli agenti ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.