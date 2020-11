Incidente a Monza, scontro tra auto e ambulanza diretta al San Gerardo

Incidente stradale tra un'ambulanza in servizio e un'auto a Monza nella mattinata di martedì. Il sinistro è avvenuto lungo viale Brianza, all'altezza del civico 29, pochi minuti prima di mezzogiorno.

L'ambulanza con i dispositivi luminosi e sonori in funzione viaggiava lungo viale Brianza proveniente dal centro città e diretta al Pronto Soccorso del San Gerardo quando all'altezza di un passo carraio si è scontrata con una Mercedes condotta da un uomo residente a Monza che procedeva nello stesso senso di marcia e svoltava a sinistra.

In seguito all'impatto l'ambulanza è stata sbalzata verso sinistra e ha terminato la corsa sul lato opposto della carreggiata, abbattendo un albero. Entrambi i conducenti sono usciti illesi dal sinistro e in viale Brianza è intervenuta una seconda ambulanza per effettuare il trasferimento in ospedale del paziente a bordo del mezzo di soccorso. In viale Brianza è giunta anche la polizia locale che ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro.