Cologno Monzese, uomo travolto e ucciso da un'auto durante le sue ferie a Crotone

Era tornato nella sua terra d’origine, Crotone, come faceva ogni anno per trascorrere il periodo estivo, ma un tragico destino lo ha atteso in via Miscello Da Ripe, senza lasciargli scampo. Un pensionato residente a Cologno Monzese, Antonio Leonardo, è rimasto vittima di un terribile incidente la sera di venerdì 21 agosto 2020: il giorno precedente, il 20 agosto, aveva compiuto 83 anni.

Verso le 21 l’anziano stava attraversando a piedi la strada appunto in via Miscello Da Ripe, e aveva ormai concluso l’attraversamento, avendo quasi raggiunto il marciapiede dalla parte opposta, quando, per cause al vaglio delle autorità inquirenti, è stato falciato da un’auto condotta da un giovane.

Le condizioni dell’ottantatreenne sono apparse subito disperate, tanto che è stato allertato anche l’elisoccorso che lo ha trasportato all’ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro, dove i medici hanno fatto il possibile per salvarlo, ma i politraumi riportati dal pedone erano troppo gravi: è spirato poche ore dopo, sabato 22 agosto.

Il Pubblico Ministero della Procura di Crotone, Ines Bellesi, ha aperto un procedimento penale iscrivendo nel registro degli indagati l’automobilista per il reato di omicidio stradale e ha disposto l’autopsia sulla salma della vittima, che si svolgerà mercoledì 26 agosto.

Lascia la figlia Alessandra e due nipoti i quali, per essere assistiti, fare piena luce sui fatti e sulle responsabilità si sono affidati a una società specializzata a livello nazionale nel risarcimento danni e nella tutela dei diritti dei cittadini, la Studio3A-Valore spa. Antonio Leonardo, prima di andare in pensione, aveva lavorato per tanti anni come operaio alla Magneti Marelli, che ha sede a Corbetta (Milano), ma era conosciutissimo anche nel Crotonese e a Crotone, dove aveva vissuto per circa quarant’anni e, prima di trasferirsi in Brianza, era stato il proprietario di un noto negozio d’abbigliamento, la Casa del Risparmio.