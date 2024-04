Donna travolta e uccisa mentre attraversa la strada: è caccia al pirata

È morta la donna di 80 anni che ieri mattina, 19 aprile alle 11.30 circa, è stata investita a Inverigo nei pressi delle strisce pedonali. L'anziana stava attraversando la strada quando è stata colpita da un furgone che viaggiava ad altissima velocità ed è stata sbalzata ad alcuni metri di distanza, colpendo anche un ciclista che era di passaggio in quel tratto e che è a sua volta caduto a terra.

Nel frattempo il furgone, i testimoni presenti hanno fatto appena in tempo a vedere, è ripartito alla stessa forte velocità, ed è sparito. Ora è ricercato ovunque, e le forze dell'ordine hanno già acquisito le immagini delle telecamere della videosorveglianza per cercare di risalire alla sua targa.

Colpito anche un ciclista

La donna, come riferissno i colleghi di QuiComo, ha rimediato traumi multipli ed è stata rinvenuta in arresto cardiocircolatorio: sul posto è arrivato l'elisoccorso fatto decollare da Como Villa Guardia, un'ambulanza e un'auto medica. I sanitari hanno trasportato l'anziana in codice rosso e con le manovre di rianimazione in corso all'ospedale di Erba. Dove però putroppo è deceduta poco dopo il suo arrivo. Il ciclista da lei colpito non ha rimediato ferite gravi e non è stato necessario il trasporto in ospedale.