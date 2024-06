Anziano in bicicletta travolto da un'auto: trasportato al San Gerardo

È stato trasportato al San Gerardo l'anziano che nella giornata di oggi, 4 giugno, è stato investito da un'automobile mentre si trovava in sella alla sua bicicletta.

Il sinistro è accaduto poco dopo le 12, in via Lecco, all'altezza del civico 32, dove subito è accorsa un'ambulanza in codice giallo del 118 Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza). L'uomo, un'87enne, è stato soccorso dai sanitari che, dopo averne valutato i parametri vitali, ne hanno disposto il trasporto all'ospedale San Gerardo.

Seppure al momento le sue condizioni non desterebbero preoccupazione. Sul posto sono giunti anche i carabinieri della Compagnia di Monza e la polizia locale per ripristinare la sicurezza nell'area e verificare la dinamica esatta e le cause dell'incidente.