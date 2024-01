Ape car si schianta contro le auto parcheggiate e si ribalta: ferito un 37enne

A Giussano le auto erano parcheggiate in via Garibaldi all'altezza del civico 151 quando, intorno alle 22 di ieri sabato 20 gennaio, l'Ape car è andata a schiantarsi contro di loro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Monza.

L'uomo alla guida del motocarro, un 37enne, è sceso autonomamente dal mezzo ma è stato trasportato all'ospedale di Cantù per i dovuti controlli.

Sul posto per soccorrere il ferito e per il ripristino delle condizioni di sicurezza, l'autopompa dal distaccamento dì Seregno, il carro fiamma da Seregno Volontari e i carabinieri. A loro il compito di ricostruire le dinamiche del sinistro.