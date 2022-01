Ragazzina investita ad Arcore, soccorsi per una 15enne

Una ragazzina di 15 anni è stata soccorsa dal personale del 118 e accompagnata in ospedale in codice giallo dopo un investimento avvenuto ad Arcore. La richiesta di intervento è scattata pochi minuti dopo le 21 di giovedì 13 gennaio. In pochi istanti in Largo Vela è intervenuta una ambulanza inviata dalla centrale operativa dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza insieme ai carabinieri della compagnia di Monza.

La ragazzina è stata soccorsa e trasferita in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza. I rilievi per la ricostruzione dell'esatta dinamica del sinistro sono stati affidati ai militari dell'Arma monzese.

Incidente in Valassina

Nella stessa serata altri due giovanissimi - due ragazzi di 19 anni - insieme a un 34enne e a un 52enne sono stati soccorsi dopo un sinistro avvenuto lungo la Valassina in Brianza. L'incidente è avvenuto all'altezza del chilometro 20, nel territorio del comune di Seregno. In seguito allo schianto non risultano feriti gravi: le quattro persone coinvolte sono state soccorse da due ambulanze del 118 allertate in codice verde e accompagnate nei vicini ospedali di Desio e Monza. Lungo le corsie della Valassina sono intervenuti anche gli agenti della Polstrada.