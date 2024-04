L'incidente, l'auto che si ribalta e finisce fuori strada: una ragazza trasferita in ospedale

Lo scontro tra vetture, l’auto che finisce fuori strada nel piccolo fossato che costeggia la carreggiata e una ragazza è stata trasferita in ospedale. L'incidente è avvenuto ad Arcore, in via Matteucci, intorno alle 19.40 di venerdì 5 aprile.

Una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Monza e Brianza è intervenuta con l’autopompa da Vimercate. Dall’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) è stata inviata l’ambulanza in codice giallo. Giunti sul posto i soccorritori si sono però accertati che, per fortuna, le condizioni della persona rimasta ferita – una ragazza di 26 anni – erano meno gravi rispetto a quanto inizialmente ipotizzato e la giovane è stata trasportata in codice verde all’ospedale di Vimercate per gli accertamenti del caso.