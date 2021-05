Scontro tra auto e moto: due giovani centauri trasferiti in ospedale in codice rosso

Tragico scontro ad Arcore: due giovani motociclisti trasferiti in ospedale in gravissime condizioni. Questo il bilancio del drammatico incidente avvenuto sabato 8 maggio, intorno alle 21.15, ad Arcore in via Monte Rosa, all’altezza dell’incrocio di via San Martino.

Un incrocio maledetto quello di fronte alla ditta Rovagnati: numerosi gli incidenti accaduti proprio in quel punto. Lo scontro è avvenuto tra una Fiat 500L e una moto. Ad avere la peggio i due centauri, una ragazza e un ragazzo.

La situazione dei motociclisti è apparsa subito molto seria: l’Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto due ambulanze e due auto mediche. I centauri sono stati trasferiti immediatamente all’ospedale di Vimercate e all'ospedale San Gerardo di Monza in codice rosso.

Sulle dinamiche e sulle responsabilità dell’incidente stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Monza intervenuti sul posto. Inevitabili le code di auto che si sono formate; il traffico è stato smaltito dai militari.