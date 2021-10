Auto si ribalta: due ragazze trasportate in ospedale

Il forte impatto e poi la Fiat 500 che si è ribaltata più volte. Attimi di paura nella serata di lunedì 18 ottobre per lo scontro avvenuto ad Arcore, in via Gilera, al confine con Usmate Velate in via Monza.

L'impatto alle 20.30, sulla Bananina, all'altezza dell'imbocco per Usmate Velate. Uno scontro violento tra una Renault e una Fiat 500 sulla quale viaggiavano due ragazze di 21 e di 22 anni.

Sono stati allertati immeditamente in soccorsi. Dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza sono state inviate le ambulanze in codice giallo. Sul posto anche le squadre dei vigili del fuoco di Vimercate e di Lissone, i carabinieri di Monza e di Arcore.

I soccorritori dopo aver prestato i primi soccorsi sul posto hanno trasferito le due ventenni all'ospedale di Monza in codice giallo.

Saranno gli inquirenti a ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.