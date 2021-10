Scontro frontale, tre persone coinvolte: escono illese

Incidente tra due auto ad Arcore: fortunatamente senza gravi conseguenze per conducenti e passeggeri.

Lo scontro è avvenuto martedì sera, 5 ottobre, ad Arcore in via Grandi, all'altezza del civico 150. Erano da poco passate le 22 quando c'è stato il forte impatto tra due vetture.

Le auto coinvolte (Foto Bennati)

Un frontale tra due auto, e immediatamente la chiamata dei soccorsi. Sul posto due pattuglie: una dei carabinieri e una della polizia locale di Arcore.

L'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza ha inviato le ambulanze in codice giallo. I soccorritori hanno prestato i primi soccorsi ma, fortunatamente, le tre persone coinvolte - un ragazzo di 29 anni, un uomo di 43 anni, e una donna di 42 anni - non presentavano ferite serie.

Come riporta Areu non è stato necessario il trasporto in ospedale.

Saranno le forze dell'ordine a ricostruire la dinamica dell'incidente.