Incidente sulla provinciale, auto "vola" oltre il guard rail e si ribalta nella corsia opposta

Incidente stradale nella serata di venerdì 23 ottobre tra Arcore e Monza, lungo la strada provinciale 60. L'allarme è scattato intorno alle 23.30 quando una Renault Clio con al volante un uomo di 40 anni avrebbe perso il controllo appena dopo aver imboccato il tratto all'altezza di Arcore, proveniendo di Vimercate dalla rotonda della Bergamina, diretto verso casa al rientro da lavoro.

Qualche metro più avanti poi, complice forse l'asfalto reso scivoloso dalla pioggia, il veicolo - una Renault Clio - ha perso il controllo ed è finito contro la barriera che divide i due sensi di marcia. In seguito all'impatto l'auto però è finita oltre il new jersey, ribaltandosi a bordo delle corsie di senso di marcia opposto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I primi ad accorgersi del sinistro sono stati i carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della compagnia di Monza che sono passati nel tratto durante i servizi di controllo del territorio. Lungo la provinciale sono giunti anche i soccorsi del 118 con due ambulanze e i vigili del fuoco. Il 40enne è uscito illeso dal sinistro ed è stato accompagnato in codice verde in ospedale a Vimercate per accertamenti.