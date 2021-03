Incidente ad Arcore, ragazza investita da auto in via Gilera: 21enne al San Gerardo

Incidente stradale ad Arcore nella serata di martedì 9 marzo. Una ragazza di ventuno anni è stata soccorsa dopo essere stata investita da un'auto in via Gilera, poco dopo le 19.30. L'allarme alla centrale operativa dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza ha fatto intervenire sul posto un'ambulanza e un'automedica preallertate in codice rosso, insieme a una pattuglia dei carabinieri della stazione di Arcore.

Secondo quanto ricostruito la giovane è stata investita mentre attraversava la strada da un'autovettura condotta da una donna che non si sarebbe accorta della presenza della giovane sulla carreggiata.

La situazione poi fortunatamente è apparsa meno grave del previsto e la giovane è stata soccorsa e trasferita in codice giallo in ospedale al San Gerardo di Monza. I rilievi per accertare l'esatta dinamica dell'incidente sono stati eseguiti dai militari.