Incidente tra auto ad Arcore, soccorsa anche una bambina di 4 anni

Soccorsi in codice giallo ad Arcore, lunedì sera. In viale Monte Rosa poco dopo le 22.30 sono intervenute tre ambulanze in codice giallo che hanno prestato soccorso a un uomo di trent'anni, una donna di 27 e una bambina di 4 anni. Secondo quanto emerso il sinistro avrebbe coinvolto due veicoli e sul posto, dopo la chiamata con richiesta di soccorso, l'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza ha inviato l'automedica insieme a tre ambulanze.

In viale Monte Rosa sono giunti anche i carabinieri della compagnia di Monza che hanno rilevato il sinistro insieme agli agenti della polizia stradale. Le tre persone sono state soccorse in codice giallo e accompagnate per accertamenti all'ospedale San Gerardo di Monza e a Vimercate. In corso gli accertamenti per la ricostruzione dell'esatta dinamica del sinistro.

Nella serata di lunedì 2 maggio a Usmate Velate è avvenuto un brutto incidente stradale che ha visto protagonosta una 16enne in bicicletta, investita da una vettura: le sue condizioni erano apparse fin dall'inizio molto gravi.