Incidente sulla provinciale, soccorsi e lunghe code tra Arcore e Villasanta

Incidente stradale, soccorsi e traffico in tilt sabato pomeriggio lungo la strada provinciale tra Arcore e Villasanta. Poco prima delle 16 un incidente - che ha coinvolto dei motociclisti - ha fatto accorrere all'altezza di via Matteucci, a Villasanta, un'ambulanza del 118 insieme alla polizia locale e ai vigili del fuoco.

I soccorsi sono scattati in codice giallo ma non risultano feriti in condizioni critiche. I rilievi sono stati effettuati dagli agenti della polizia locale che sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. Secondo alcune testimonianze, a scontrarsi sarebbero state due moto. Pesanti le ripercussioni sul traffico, con disagi per la viabilità e code.