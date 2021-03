Lo schianto all'alba sulla provinciale contro due auto, Riccardo muore a 31 anni

La Ford Fiesta che perde il controllo e invade la corsia opposta schiantandosi prima contro una Alfa Romeo Giulietta e poi con una seconda vettura. E sull'asfalto un inferno di vetri e lamiere dove all'alba di mercoledì 17 marzo ha perso la vita un ragazzo di 31 anni, Riccardo Mendolia.

Il 31enne, originario di Palermo ma domiciliato proprio ad Arcore, dove è avvenuto lo schianto devastante che non gli ha lasciato scampo, alle 6 del mattino era al volante della sua Fiesta e guidava lungo via Monte Rosa. Poi l'incidente frontale che ha coinvolto tre mezzi e fatto accorrere lungo la provinciale al confine con Villasanta, tre ambulanze del 118, l'elisoccorso, i vigili del fuoco e i carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Monza.

Quando i sanitari sono arrivati sul luogo del sinistro hanno tentato di rianimare il 31enne ma purtroppo per il ragazzo non c'è stato nulla da fare. Altri due uomini sono stati coinvolti nel drammatico incidente ma le loro condizioni non risultano gravi: si tratta di un 59enne di Triuggio che era al volante di un'Alfa Romeo Giulietta: la prima auto coinvolta nell'impatto con la Ford fuori controllo del ragazzo. E un 54enne, anche lui brianzolo, a bordo di un'altra Alfa. Entrambi sono stati soccorsi da un'ambulanza e trasferiti all'ospedale di Vimercate in codice giallo.

L'esatta dinamica del tragico schianto è ora al vaglio dei carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della compagnia di Monza. Secondo quanto al momento emerso sembra che la Ford con il 31enne al volante abbia - per cause in corso di accertamento - perso il controllo e invaso la corsia opposta dove sarebbe avvenuto lo schianto frontale con le altre due vetture.