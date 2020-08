Ha un malore in auto e fa un incidente, uomo trasportato in ospedale in arresto cardiaco

Un uomo di 58 anni è in fin di vita dopo un malore alla guida al seguito del quale con la sua auto è finito fuori strada.

L'incidente, la cui gravità non è molto significativa, è avvenuto nel tardo pomeriggio di domenica in via Sardegna a Sesto San Giovanni, Milano. Attorno alle 18.30, stando a quanto confermato anche da diversi testimoni agli agenti della polizia locale di Sesto San Giovanni, il 58enne si è accasciato sul volante della sua vettura ed è andato fuori strada.

Sul posto, all'altezza del civico 7, sono subito intervenuti gli uomini del 118. L'Azienda regionale emergenza urgenza ha inviato un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Il personale sanitario ha fatto le prime operazioni di rianimazione in strada e poi ha trasportato il 58enne al San Gerardo di Monza.

La polizia locale ha fatto i rilievi ma la dinamica è stata confermata da numerosi passanti. Solo per pure fortuna l'incidente non ha provocato altri feriti.