L'auto esce fuori strada e resta in bilico sull'albero

Un'auto fuori strada, in bilico su un albero. Incidente stradale nel tardo pomeriggio di martedì 13 luglio, a Besana Brianza. Un 42enne al volante di una Volkswagen Golf, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo ed è uscito fuori strada. Il sinistro è avvenuto poco dopo le 17.30 in via Borromeo dove sono arrivati i vigili del fuoco, i soccorsi del 118 e la polizia locale.

L'auto dopo aver perso il controllo si è schiantata contro un muro e un albero, restando in bilico tra la pianta e la parete. Il 42enne è uscito illeso dalla vettura e non ha riportato gravi ferite. Sul luogo del sinistro sono state al lavoro le squadre del comando provinciale dei vigili del fuoco inviate dai distaccamenti di Seregno, Carate e il modulo di supporto di Lissone. In corso accertamenti per stabilire le cause del sinistro.