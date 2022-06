Auto perde il controllo e finisce sull'albero a Monza

Un'auto che perde il controllo e finisce fuori strada, schiantandosi contro una pianta. Fine corsa tra i rami di un albero a Monza all'alba di lunedì 20 giugno per una Peugeot che, per cause in corso di accertamento, è uscita fuori strada.

Il sinistro è avvenuto lungo via Fiume, all'incorcio con via Meda, nel quartiere Triante. Nell'incidente non sembrano essere stati coinvolti altri veicoli e sulla dinamica sono in corso accertamenti. I primi ad accorgersi di quanto accaduto sono stati i residenti che hanno sentito un botto e, una volta alla finestra, si sono trovati davanti un incidente insolito, con l'auto incastrata nell'albero.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia locale e il personale del Soccorso Stradale Agliata di Monza che ha recuperato il veicolo incidentato. Il ragazzo che era al volante del mezzo è stato trasferito per accertamenti in codice verde all'ospedale San Gerardo di Monza. Le sue condizioni non sono preoccupanti.