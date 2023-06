Incidente a Briosco, auto finisce in un campo di mais: soccorsa una donna

Un'utilitaria rossa tra il verde dei germogli di un campo di mais. Una scena insolita quella che nel tardo pomeriggio di martedì si è presentata sotto gli occhi di passanti e soccorritori a Briosco. Una vettura, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo ed è finita dentro un campo verde. L'incidente è avvenuto poco dopo le 17.30 in via Biancospino, all'angolo con via Meyer.

Qui sono intervenuti i soccorsi del 118 con due ambulanze preallertate in codice giallo e inviate dall'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza e i vigili del fuoco insieme ai carabinieri. I pompieri sono giunti sul posto con due autopompe dal comando provinciale di Monza e Brianza e un carro di supporto. Tre moduli inviati come assistenza di base in caso di incidente stradale. Nel sinistro non sembra essere stata coincolta alcun altro veicolo. Le condizioni della persona soccorsa - una donna di trent'anni - non risultano preoccupanti.