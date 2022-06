Si schianta all'alba contro un camion in sosta, l'auto si incastra e lui se ne va: multato

Un incidente all'alba e un'auto abbandonata dopo lo schianto. Non ci hanno messo molto gli agenti della polizia locale nella mattinata di domenica a rintracciare il conducente che era al volante di una utilitaria che alle 6.30 di domenica 26 giugno è rimasta coinvolta in un sinistro in via Monte Santo, a Monza.

La vettura, probabilmente dopo aver perso il controllo per cause in corso di accertamento, è finita contro un camion regolarmente in sosta su uno stallo, incastradosi. A quel punto il conducente però si sarebbe allontanato. Al momento dell'intervento del personale della polizia locale infatti sul posto non era presente nessuno.

Gli agenti hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per risalire al conducente che è stato rintracciato e sanzionato. Al personale avrebbe riferito di essersi allontanato perchè spaventato. Il mezzo è stato recuperato dal soccorso stradale Agliata di Monza che ha rimosso il veicolo e consentito il ripristino della circolazione in condizioni di sicurezza nel tratto.