Si schianta contro il cancello e finisce nel giardino: "Quella via è pericolosa"

Era circa la una di notte di sabato 15 ottobre quando l'automobilista ha perso il controllo del mezzo ed è finito sul marciapiede abbattendo la cancellata. Fortunatamente a quell'ora non c'era nessuno, altrimenti sarebbe potuta finire tragicamente. Dopo l’ennesimo incidente un residente torna a sollecitare il comune in merito alla pericolosità di quella via.

Grande paura, ma anche rabbia, a Monza in via Bixio, una strada a pochi passi dal centro. Da tempo i residenti chiedono provvedimenti per mettere in sicurezza quella strada. "Il problema è la curva di viale Libertà, dopo il semaforo di via Lecco - spiega il monzese a MonzaToday -. Nel corso degli anni si sono già verificati molto incidenti. Le auto, provenendo a forte velocità da via Cantore si trovano una curva a 90 gradi segnalata solo da un cartello piccolo e visibile solo quando ormai si è in prossimità".

Il monzese - che già in passato avevano sollecitato gli uffici comunali inviando email - suggerisce il posizionamento di lampeggianti. "Già a maggio c'è stato un incidente simile a quello dell'altra sera. L'auto era finita nel giardino condominiale abbattendo la cancellata. Mi auguro che si trovi in fretta una soluzione prima che avvenga la tragedia", conclude.