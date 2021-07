Incidente a Monza, auto dopo lo schianto finisce contro la cancellata

Succede a Monza in via Leopardi. Soccorse due donne

Un incidente tra due auto e una delle vetture che dopo lo schianto perde il controllo e finisce contro una cancellata. Sinistro stradale in via Leopardi, all'incrocio con via Rossini, a Monza.

Due mezzi si sono scontrati intorno alle 18.30 per cause ancora in corso di accertamento. In seguito all'urto una delle due auto ha abbattuto una cencellata di un'abitazione privata, sfondandola. L'altra invece ha terminato la corsa sul marciapiedi dove fortunatamente in quel momento non passava nessuno. In via Leopardi sono intervenuti i soccorsi del 118 con un'ambulanza insieme agli agenti della polizia locale del comando di Monza. Nel sinistro sono rimaste coinvolte due donne: una 68enne e una signora di 73 anni, entrambe sono state soccorse in codice giallo e l'almbulanza ha effettuato il trasferimento presso l'ospedale San Gerardo di Monza.

In seguito allo schianto in via Leopardi giovedì sera il forte rumore del botto ha attirato l'attenzione di diversi residenti che si sono affacciati o sono scesi in strada per capire cosa fosse accaduto. La dinamica del sinistro è al momento al vaglio della polizia locale.