Si schianta in auto contro il muro di una casa e muore

Un uomo di 72 anni residente a Cantù, alle porte del Monzese, è morto a seguito di un incidente avvenuto a Figino Serenza intorno alle ore 15.30 di giovedì 25 agosto 2022.

Come riporta QuiComo, l'uomo era alla guida della sua auto e procedeva lungo via Don Luigi Meroni quando, forse a causa di un malore ha perso il controllo del veicolo. Il mezzo ha sbandato per una decina di metri e in corrispondenza di una curva è finito contro il muro di una casa. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con un'ambulanza della Croce Bianca di Mariano Comense e un'automedica.

E' stato allertato anche l'elisoccorso del 118 di Milano, ma per l'anziano canturino non c'è stato nulla da fare. Si presume che si stato colto da infarto e che quando è avvenuto l'impatto fosse già privo di sensi. Nessun altro veicolo e nessun'altra persona sono rimasti coinvolti nell'incidente.