Auto in fiamme sulla Ss36: traffico in tilt

Vigili del fuoco, polizia stradale, ambulanza in codice giallo. Ma, fortunatamente, nessun ferito grave. Grande paura intorno alle 8 di questa mattina, venerdì 13 maggio, per un'auto che ha preso fuoco sulla Ss36 in direzione di Lecco.

L'incidente è avvenuto all'uscita di Desio centro. Dalle prime informazioni raccolte da MonzaToday ci sarebbe stato prima un tamponamento poi l'auto che ha preso fuoco. Sono stati allertati immediatamente i soccorsi. Sul posto l'autopompa dei vigili del fuoco del distaccamento di Seregno, gli agenti della Polstrada e l'ambulanza inviata da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) in codice giallo. La persona coinvolta, una ragazza di 28 anni, non ha riportato gravi ferite e non è stato necessario neppure il trasferimento in ospedale.

Naturalmente il traffico ha subito pesanti ripercussioni.