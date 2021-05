Manovra azzardata: un 83enne finisce con l'auto direttamente nella fontana

Finisce con l’auto direttamente nella fontana. Per fortuna senza farsi male. Una manovra un po’ azzardata quello eseguita da un uomo di 83 anni di Brugherio che con il suo veicolo è finito nella fontana di piazza Roma.

L’incidente è accaduto nella mattina di lunedì 17 maggio. L’anziano, per motivi ancora al vaglio degli inquirenti, è finito con la sua Fiat Punto direttamente nella fontana. Immediato l’arrivo degli agenti della Polizia locale di Brugherio che, in seguito ad alcuni accertamenti, hanno scoperto che l’uomo entro la fine di gennaio 2021 avrebbe dovuto sottoporsi alla visita per l’azzeramento dei punti della patente. Un provvidemento che gli stessi agenti della locale gli avevano notificato a dicembre 2020.

All’anziano questa volta la patente è stata ritirata. All’uomo anche una sanzione amministrativa per omesso controllo del veicolo. In piazza è intervenuta l'auto gru per recuperare il veicolo ed evitare che la fontana venisse ulteriormente danneggiata.