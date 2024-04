Auto ribaltata finisce fuori strada oltre il guardrail: due ragazzi incastrati nell'abitacolo

Grande spavento a Biassono poco prima della mezzanotte di ieri 27 aprile, per un incidente dove si è ribaltata un'auto, finendo fuori strada oltre il guardrail. Sul posto i vigili del fuoco con due squadre del comando di Monza per estrarre i feriti incastrati nella vettura e per ripristinare la sicurezza in strada.

In via al Parco, il luogo del sinistro, anche l'autopompa e il carro fiamma da Lissone e i carabinieri. I due occupanti, due ragazzi di 25 e 26 anni, non hanno riportato gravi ferite e non è stato necessario portali all'ospedale anche se erano prontamente arrivate le ambulanze e l'auto medica del 118. Non sono state coinvolti alti veicoli.