Incidente a Monza, auto finisce contro un albero nei giardinetti e si schianta

Incidente nella notte tra martedì e mercoledì a Monza, in viale Libertà. Un uomo di 35 anni è stato soccorso e trasferito in codice giallo al pronto soccorso del Policlinico dopo essere uscito fuori strada e aver finito la corsa contro un albero.

Il sinistro è avvenuto una manciata di minuti prima delle quattro e sembra non aver coinvolto altri veicoli. Il 35enne al volante di una Ford, per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe finito in un'area verde a ridosso della strada, uscendo fuori strada e schiantandosi contro un albero. Sul posto insieme ai soccorsi del 118 con un'ambulanza e un'automedica allertate in codice giallo sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale del comando di via Marsala e il personale del Soccorso Stradale Agliata di Monza che si è occupato della rimozione del veicolo.

Il 35enne invece è stato accompagnato in codice giallo in ospedale. I rilievi per la ricostruzione della dinamica del sinistro sono stati affidati alla polizia locale.