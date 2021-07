Auto prende fuoco dopo lo schianto, soccorsi e lunghe code in Valassina

Incidente e incendio giovedì sera in Valassina. Nella serata dell'1 luglio nel tratto della Strada Statale 36 all'altezza dell'uscita di Lissone in seguito a un tamponamento una vettura ha preso fuoco. Il veicolo è stato avvolto dalle fiamme tra le corsie e lungo la Valassina poco prima delle 21 sono intervenuti diversi mezzi dei vigili del fuoco, i soccorsi del 118 e la polizia stradale di Monza e Arcore.

Per permettere l'intervento dei soccorsi è stato chiuso temporanemente il traffico contestualmente alla rampa di accesso sottostante: inevitabili le conseguenze per la viabilità. In Valassina giovedì sera si sono formate lunghe code e il traffico è rimasto bloccato in direzione nord. A prendere fuoco è stata una Dacia alimentata a Gpl.

Il sinistro e l'incendio che ne è conseguito non hanno fortunatamente provocato feriti gravi. Nell'incidente sono rimasti coinvolti due uomini di 33 e 46 anni: illeso il conducente di uno dei veicoli, trasferito in ospedale in codice verde invece l'altro guidatore.