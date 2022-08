Auto resta in bilico sul muretto nel parcheggio del supermercato in Brianza

Un'auto in bilico sul muretto del parheggio del supermercato e vigili del fuoco al lavoro. Intervento insolito nel pomeriggio di lunedì 1 agosto per i pompieri che sono stati attivati in seguito a un sinistro stradale che ha visto un veicolo incastrarsi, in bilico sulla delimitazione di cemento dell'area di parcheggio dell'Iperal di Carate Brianza, in via Marengo.

A intervenire è stata una squadra del distaccamento di Carate Brianza che ha effettuato le operazioni di rimozione in sicurezza del mezzo, limitando i danni alla vettura e al muretto. Nessun ferito.