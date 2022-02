L'auto a noleggio con i dati del patrigno e la fuga dopo l'incidente

Un nome diverso dal suo così come la patente e il numero di telefono per prendere a noleggio un'auto che di lì a poche ore poi sarebbe rimasta coinvolta in un incidente stradale e si sarebbe allontanata lasciando in strada un uomo ferito, al volante di un mezzo.

Il sinistro stradale risale allo scorso 17 ottobre 2021 quando una Renault Zoe poi risultata intestata ad una società di noleggio in piazza Roma, a Seregno, si è schiantata all'alba contro un veicolo per la raccolta dei rifiuti, allontanandosi senza prestare soccorso all'addetto al volante e lasciando dietro di sé pezzi di carrozzeria. Immediatamente sono iniziate le indagini dei carabinieri della compagnia di Seregno per rintracciare il conducente che si è reso responsabile del reato di omissione di soccorso. In quell'occasione l'operaio al volante del mezzo di lavoro, 59 anni, era finito in ospedale a Desio trasferito in codice verde da un'ambulanza.

L'auto intestata al patrigno e la fuga

Gli accertamenti dei militari hanno permesso di risalire al noleggio del veicolo effettuato con l'inserimento di dati che con tutta probabilità non corrispondono al conducente. La Renault sarebbe stata presa in affitto da un ragazzo di vent'anni che avrebbe utilizzato i dati e il nominativo del compagno della madre così come la carta di credito e l'email dell'uomo, inserendo poi il numero di cellulare della donna.

Per il 20enne è scattata una denuncia per i reati di favoreggiamento e sostituzione di persona. Il giovane ha negato di essere stato al volante del veicolo in quell'occasione e ha fornito un nominativo di un amico in compagnia del quale si sarebbe trattenuto. Nel caso in cui il ventenne si trovasse alla guida del mezzo dovrebbe dover rispondere del reato di omissione di soccorso.