Incidente a Bernareggio, auto si schianta contro un palo: giovane in ospedale

Un'auto distrutta, un palo inclinato e un ragazzo di 21 anni in ospedale. È il bilancio di un incidente avvenuto nella notte tra sabato e domenica 14 febbraio in via Sandro Pertini a Bernareggio.

Tutto è accaduto intorno alla 1, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Le cause del sinistro non sono ancora chiare ma secondo una prima ricostruzione sembra che il 21enne abbia perso il controllo del mezzo andando a impattare contro il lampione. Un urto violento che ha completamente distrutto l'automobile.

Inizialmente le condizioni del giovane sembravano gravi, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza in codice giallo. Fortunatamente non è successo nulla di grave: è stato accompagnato in codice verde al pronto soccorso di Vimercate. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Monza.