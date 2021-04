Perde il controllo dell'auto e si ribalta poi l'aggressione con calci e pugni in strada

Un'auto che perde il controllo e si ribalta poi l'aggressione e le multe perchè - sinistro a parte - il conducente e gli occupanti non dovevano trovarsi lì in quel momento, di rientro da una festa post comunione. L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato a Brugherio, lungo viale Lombardia, all'altezza del sottopasso del cavalcavia della tangenziale.

Una Opel Corsa con al volante un 21enne di origine boliviana che viaggiava insieme a due passeggeri, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo schiantandosi contro il new jersey. La vettura poi si è ribaltata e i giovani - residenti a Milano - sono stati soccorsi inizialmente dai passanti che li hanno aiutati a uscire dal veicolo.

Poi però si è avvicinato un uomo che era al volante di un secondo veicolo che avrebbe aggredito i tre, prendendoli a pugni e schiaffi, accusandoli di aver messo a rischio l'incolumità della propria famiglia. L'uomo si è poi allontanato dal luogo dell'incidente. Il conducente del primo veicolo invece è stato trasportato in codice giallo insieme a uno dei passeggeri all'ospedale di Vimercate.

Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia locale che ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. Il 21enne al volante è stato sottoposto agli accertamenti per uso di alcool e droga in ospedale si attendono gli esiti. Secondo quanto emerso i tre stavano tornando da una festa per una comunione da Concorezzo in direzione Milano.

Tutti e tre verranno sanzionati ai sensi del Dpcm per violazioni anti-covid, mentre a carico del conducente si procederà per sanzione amministrativa per omesso controllo del veicolo. "Non è stato individuato il successivo aggressore e al momento non è stata proposta alcuna querela per l'aggressione subita" fanno sapere dal comando.

L'auto ribaltata - il video social