Auto si ribalta nella notte a Carate Brianza

Un'auto ribaltata in mezzo alla carreggiata e un tratto chiuso per consentire l'intervento dei soccorsi. Incidente stradale nella nottata tra giovedì e venerdì a Carate Brianza dove un mezzo, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo finendo capottato su un lato lungo un tratto di via Trento e Trieste.

Il ribaltamento si è verificato intorno alla una e mezza della nottata del 28 ottobre e non risulta aver provocato fortunatamente feriti né coinvolto altri veicoli. Lungo la strada che collega Carate e Besana Brianza, appena dopo il ponte, sono intervenute le forze dell'ordine che hanno effettuato i rilievi del caso e gestito la viabilità nel tratto durante le operazioni di messa in sicurezza.

Lungo la stessa strada lo scorso 18 settembre si era verificato un altro sinistro stradale notturno che aveva coinvolto tre auto per un totale di cinque giovani lievemente feriti. Al volante della Golf che aveva provocato l'incidente c'era un 21enne che dagli accertamenti svolti è risultato essere al volante con alcol in corpo oltre tre volte il limite consentito e tracce di droga. Per sfuggire ai test in seguito all'incidente aveva fatto finta di essere ferito e aveva insistito per farsi accompagnare in ospedale. Qui è stato effettuato un prelievo ematico coatto per le verifiche. Ora è scattata una denuncia, il ritiro della patente e il sequestro del mezzo.