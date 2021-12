Auto si ribalta a Desio, illesa donna di 83 anni

Un'auto ribaltata, ambulanza, automedica, vigili del fuoco e polizia locale. Maxi mobilitazione di soccorsi lunedì nel primo pomeriggio a Desio dopo un ribaltamento. L'incidente è avvenuto intorno alle 13.30 in via Mazzini. L'utilitaria, con al volante una donna di 83 anni, è rimasta adagiata su un fianco lungo il tratto che costeggia l'ospedale cittadino. La conducente però, nonostante lo spavento, è uscita illesa dal sinistro. Secondo quanto al momento emerso sembra che la vettura sia stata urtata da un veicolo in fase di manovra di uscita da un parcheggio.

La pensionata non ha fatto ricorso alle cure mediche del pronto soccorso. I rilievi del sinistro sono stati affidati alla polizia locale. Pesanti invece le ripercussioni sul traffico, con lunghe code nel tratto per consentire l'intervento dei mezzi di emergenza.