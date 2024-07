Grave incidente con auto ribaltata a Giussano, ferito un uomo di 61 anni

Grande spavento ieri 12 luglio a Giussano per un incidente in via Prealpi, intorno alle 20.15. Coinvolta una sola auto che si è ribaltata su un lato. I soccorsi sono arrivati in codice rosso per l''uomo alla guida, un 61enne. I vigili del fuoco del comando di Monza e Brianza, con l'autopompa da Seregno e il carro fiamma di Seregno volontari, sono intervenuti per stabilizzare l'auto e insieme al personale di Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) hanno estratto il ferito dalla macchina. L'uomo è stato poi trasportato all'ospedale di Desio e non sarebbe in pericolo di vita. Presente anche la polizia Locale per i rilievi del caso.