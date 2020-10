Carugate, auto si ribalta sulla provinciale: traffico bloccato davanti all'Ikea

Un'auto ribaltata e lunghe code. I soccorsi del 118 insieme al vigili del fuoco e alla polizia locale sono intervenuti nella tarda mattinata di lunedì 11 ottobre a Carugate, lungo la strada provinciale 208 a ridosso dell'Ikea e del centro commerciale Carosello dove un 'auto - per cause in corso di accertamento - si è ribaltata.

E' successo intorno alle 13 nel tratto che lungo le corsie che da Brugherio conducono a Carugate, proprio a ridosso del megastore. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Gorgonzola insieme alle forze dell'ordine e a un'ambulanza del 118. A bordo dell'utilitaria risulta ci fosse un uomo di 62 anni che è uscito illeso dal sinistro e ha rifiutato il trasporto in ospedale. Nel sinistro è rimasto coinvolto anche un camion.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Pesanti le ripercussioni sul traffico con incolonnamenti e code anche a ridosso dell'innesto della tangenziale Est. I rilievi sono stati effettuati dagli agenti della polizia locale di Carugate che ora sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.