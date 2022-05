Incidente a Monza, auto si ribalta

Incidente stradale all'incrocio a Monza. Nella mattinata di mercoledì in Largo Esterle, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate. E in seguito all'impatto uno dei mezzi si è ribaltato, restando capottato al centro della carreggiata.

La chiamata di emergenza ai soccorsi è scattata poco dopo le 9 e sul posto l'Azienda regionale emergenza e urgenza ha inviato due ambulanze per soccorrere due uomini di 56 e 59 anni. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale che hanno effettuato i rilievi per accertare la dinamica dello schianto, avvenuto in corrispondenza dell'attraversamento pedonale (senza però coinvolgere pedoni ma due vetture). Per la rimozione dei veicoli necessario al ripristino della viabilità nel tratto è intervenuto anche il Soccorso Agliata di Monza.

I due uomini coinvolti nel sinistro non hanno riportato gravi ferite e sono stati accompagnati in codice verde all'ospedale di Vimercate e al Policlinico di Monza.