Perde il controllo dell'auto e si ribalta: soccorso 75enne a Lentate

Vigili del fuoco, carabinieri e mezzi di soccorso del 118 sono intervenuti lunedì pomeriggio a Lentate sul Seveso. Nel giorno di Pasquetta un uomo di 75 anni è rimasto coinvolto in un sinistro stradale ed è stato accompagnato in ospedale in ambulanza.

L'incidente è avvenuto pochi minuti prima delle 14 in Via Gian Battista Vico, all'altezza del civico 30. Per cause ancora in corso di accertamento il conducente, un uomo di 75 anni, ha perso il controllo del mezzo e si è ribaltato.

L'uomo - l'unico coinvolto - è stato così accompagnato in ospedale a Desio. Per soccorrere il 75enne è stato necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco giunti a Lentate sul Seveso con un'autopompa dal distaccamento di Lazzate. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Seregno che si sono occupati dei rilievi.