Perde il controllo dell'auto e si "incastra" nel fosso: soccorso 22enne

L'auto che perde il controllo, si ribalta e finisce in un fosso, incastrata con il cofano nell'avvallamento a bordo strada. Incidente stradale "scenografico" e fortunatamente senza feriti gravi quello avvenuto nella serata di giovedì a Lesmo, in Brianza. Una Seat con un 22enne al volante - per cause in corso di accertamento - poco dopo le 22 ha perso il controllo mentre procedeva lungo via Petrarca. L'auto si è ribaltata ed è finita in un fosso.

Nel tratto sono intervenuti i soccorsi del 118 con un'ambulanza preallertata in codice giallo e i carabinieri della compagnia di Monza che hanno effettuato gli accertamenti per ricostruire le fasi del sinistro che sembra non aver coinvolto altre vetture. Effettuate anche le rilevazioni per escludere che il 22enne fosse al volante sotto effetto di alcol che hanno dato esito negativo. Il ragazzo è stato accompagnato in codice verde all'ospedale di Vimercate e le sue condizioni fortunatamente non sono apparse gravi.