Incidente a Veduggio, auto si ribalta: 38enne in ospedale

Incidente stradale martedì mattina a Veduggio con Colzano. Un'auto ribaltata e soccorsi all'alba in via Piave dove una vettura in seguito a un sinistro stradale si è ribaltata. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 con un'ambulanza e un'automedica in codice giallo, i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Seregno.

Nell'incidente è rimasto ferito un uomo di 38 anni che è stato soccorso e trasferito per accertamenti all'ospedale San Gerardo di Monza. A Veduggio sono state al lavoro le squadre dei pompieri del distaccamento di Seregno e di Lissone. I rilievi per accertare la dinamica del sinistro sono stati affidati ai militari dell'Arma.