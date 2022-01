Auto si ribalta sulla provinciale, soccorsa 23enne

Un'auto ribaltata e una ragazza di 23 anni soccorsa. Incidente a Cadorago, comune del Comasco alle porte della Brianza, nella serata di giovedì 13 gennaio. Per cause in corso di accertamento una ragazza di 23 anni avrebbe perso il controllo dell'utilitaria di cui era al volante, ribaltandosi.

L'incidente è avvenuto intorno alle 20.30: la giovane stava percorrendo la SP31 quando per ragioni al vaglio dei carabinieri della compagnia di Cantù è uscita di strada e si è ribaltata. La 23enne è rimasta incastrata nell'abitacolo e sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per liberare la ragazza dalla vettura.

Sul posto è intervenuta una ambulanza della Croce Rossa di Cermenate che l'ha trasportata in codice giallo all'ospedale di Cantù.