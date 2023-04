Si ribalta in piena notte con l'auto del padre e finisce in mezzo alla rotonda

Incidente in piena notte a Carate Brianza. Intorno alle tre e mezzo della notte di domenica 23 aprile un ragazzo di 27 anni, alla guida della Volkswagen Golf del padre si è ribaltato, finendo contro una rotatoria. Il sinistro - che non avrebbe coinvolto altri veicoli - è avvenuto all'altezza dell'incrocio tra viale Brianza e viale Giotto. Dopo aver perso il controllo del veicolo, per cause in corso di accertamento, il 27enne ha impattato contro un cartello presente sulla rotatoria ribaltandosi.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Seregno e i vigili del fuoco. Il ragazzo è stato trasferito in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale "San Gerardo di Monza" dove è ancora ricoverato in osservazione. Le sue condizioni non sarebbero critiche e, secondo quanto riferito, non versa in pericolo di vita.

Al 27enne è stata ritirata la patente di guida in attesa dell'esito degli esami tossicologici che i carabinieri hanno richiesto all’ospedale. L'auto invece è stata riconsegnata al padre del giovane.

----

Le informazioni presenti nell'articolo potrebbero essere incomplete a causa della difficoltà nel lavoro dovuta alla decisione di Regione Lombardia di bloccare l'accesso al sito del 118 a tutti i giornalisti. Già da una decina di giorni il lavoro dei cronisti lombardi è stato reso impossibile dall'improvvisa decisione di oscurare il portale realtime di Areu riservato ai cronisti accreditati. Nella mattinata abbiamo richiesto informazioni sull'evento ma in base alle nuove direttive impartite ci sono orari precisi di rispettare e avremmo dovuto attendere la prossima fascia oraria dedicata alle richieste della stampa, alle 14.30.