Incidente nella notte in Brianza, auto si ribalta: quattro ragazzi in ospedale

Tre ambulanze, un'auto medica, forze dell'ordine e vigili del fuoco. Maxi mobilitazione nella nottata di domenica 10 dicembre lungo la SS35 all'altezza di Lentate sul Seveso dove un'auto si è ribaltata a ridosso dell'imbocco dell'A36. A bordo c'erano quattro giovanissimi che sono stati soccorsi dal personale del 118.

L'incidente si è verificato intorno alle due lungo le corsie in direzione dello svincolo di Pedemontana. Subito dopo la chiamata di emergenza alla centrale operativa dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza tra le corsie sono intervenute tre ambulanze e un'automedica insieme all'autopompa del distaccamento volontario di Lazzate e il carro fiamma - un mezzo appositamente attrezzato per incidenti stradali - dal distaccamento volontario di Seregno.

I quattro ragazzi a bordo dell'utilitaria soccorsi hanno tra i 19 e i 20 anni e nessuno di loro fortunatamente, secondo quanto al momento ricostruito, risulta versare in condizioni gravi. I giovani sono stati trasferiti in codice verde nei vicini ospedali di Desio, Como e Saronno. I rilievi per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro sono stati affidati alla polizia stradale.