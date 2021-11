Auto si ribalta sullo svincolo della tangenziale, soccorsi a Monza

Un'auto ribaltata e lunghe code in tangenziale. Secondo incidente sul'A51 nella mattinata di lunedì. Dopo il sinistro che alle prime ore del 15 novembre ha coinvolto due mezzi nel tratto tra le uscite Lambrate e Cascina Gobba, in direzione nord, intorno alle 13 un secondo sinistro si è verificato nel tratto.

Questa volta si è trattato di un ribaltamento con un uomo di 46 anni al volante. L'utilitaria si è ribaltata, perdendo il controllo lungo lo svincolo di uscita tra Agrate Brianza e Monza. Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con un'ambulanza allertata in codice giallo e inviata dalla centrale operativa dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza. Per l'uomo al volante, a parte lo spavento, per fortuna non ci sono state conseguenze. E il 46enne non ha fatto ricorso alle cure mediche in ospedale.

Ingenti invece i danni al veicolo che è stato rimosso dal personale dell'officina Aliverti di Agrate Brianza che ha proceduto al ripristino della viabilità lungo il tratto. Pesanti anche le ripercussioni sul traffico, in una mattinata già segnata da un bilancio nero con chilometri di coda dal mattino sulla Est e un sinistro mortale lungo l'autostrada A4 tra Capriate e Trezzo sull'Adda in cui ha perso la vita una donna di 69 anni.