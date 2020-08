Incidente in Valassina, auto si ribalta a Carate Brianza: ferito 25enne e traffico bloccato

Traffico bloccato per un incidente giovedì sera sulla Valassina. Intorno alle 18, per cause ancora in corso di accertamento, una vettura si è ribaltata. Il sinistro è avvenuto intorno alle 18.30 nel tratto tra Carate Brianza e Verano, in direzione nord, verso Como. Sul posto sono intervenuti i soccorsi con un'ambulanza e un'automedica insieme agli agenti della polizia stradale e al personale di Anas.

Secondo i primi accertamenti il conducente avrebbe perso il controllo della vettura in autonomia, senza coinvolgere altri mezzi. Pesantissime le ripercussioni sul traffico, con la circolazione che è rimasta provvisoriamente bloccata nella serata di giovedì. I mezzi sono stati deviati allo svincolo di Carate Brianza su strade alternative segnalate in loco. Il giovane rimasto ferito invece è stato accompagnato in codice verde in ambulanza all'ospedale San Gerardo di Monza e le sue condizioni non sono gravi.

Nel pomeriggio di giovedì 13 agosto lungo l'autostrada A4, tra Cavenago e Trezzo sull'Adda, si era verificato un altro sinistro che ha coinvolto un'auto e una moto. Anche qui grande dispiegamento di mezzi di soccorso e ripercussioni sulla circolazione.