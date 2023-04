Incidente in Valassina, auto si ribalta: soccorsa ragazza

Incidente stradale a Pasqua lungo la Valassina. Una Fiat Punto, nel pomeriggio della giornata di domenica 9 aprile, si è ribaltata. Il sinistro - che al momento sembra aver coinvolto una sola vettura - è avvenuto a ridosso dell'uscita di Carate Brianza e Seregno San Salvatore pochi istanti prima delle 18 lungo le corsie in direzione Lecco.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi preallertati in codice rosso. In Valassina sono stati impegnati i sanitari con un'ambulanza e un'automedica che hanno prestato assistenza a una ragazza di 22 anni che è stata soccorsa in codice giallo e trasferita all'ospedale San Gerardo di Monza.

I rilievi per accertare la dinamica del sinistro sono stati affidati agli agenti della polizia stradale giunti sul posto. Il sinistro e l'intervento dei mezzi di emergenza, ha inevitabilmente causato qualche disagio per la circolazione nel tratto.