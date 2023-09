Incidente a Cesano Maderno, auto si ribalta: soccorso 20enne

Incidente stradale a Cesano Maderno con un ragazzo di vent'anni ferito e un'auto ribaltata. Il sinistro è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 28 settembre, poco dopo le 15.30.

In via Bernina, per cause in corso di accertamento, una Fiat Punto con il 20enne al volante si è capottata a ridosso di una recinzione privata. Sul posto, in seguito alla chiamata di emergenza, sono intervenuti i vigili del fuoco dal distaccamento di Desio e il personale sanitario del 118 con un'ambulanza e un'automedica allertate in codice giallo.

Il giovane a bordo è stato soccorso e liberato dall'abitacolo: è stato accompagnato all'ospedale di Desio in codice verde per accertamenti. I pompieri hanno lavorato alla messa in sicurezza del veicolo e al ripristino delle condizioni ordinarie di viabilità.