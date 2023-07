Paura in via Boito: auto si ribalta, due persone finiscono in ospedale

Grande paura ieri sera in via Boito: due persone - una donna di 44 anni e un uomo di 45 anni - sono stati trasportati in codice giallo al vicino ospedale San Gerardo. Il fatto – sulla cui esatta dinamica stanno indagando gli agenti della polizia locale di Monza – è avvenuto intorno alle 21.30 di domenica 30 luglio a Monza, in via Boito, nei pressi della chiesa del Carmelo.

Pare che ci sia stato uno sconto tra due auto e quella con a bordo la coppia finita in ospedale si è capottata. Sono stati immediatamente allertati i soccorsi, ma all’arrivo di ambulanze, auto medica, polizia locale e carabinieri c’era solo la vettura con a bordo le due persone ferite mentre la presunta auto pirata si era già allontanata.

L'incidente

Dall’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) sono stati allertati i soccorsi in codice rosso. Giunti sul posto i soccorritori hanno constatato che, fortunatamente, le condizioni dei due feriti erano meno gravi rispetto a quanto inizialmente previsto e sono stati trasferiti nel vicino ospedale di via Pergolesi.

Sul posto anche il personale del soccorso stradale Agliata di Monza che ha provveduto a rimuovere il mezzo incidentato per il ripristino della viabilità.